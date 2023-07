Počet obyvateľov Japonska klesá rekordnou rýchlosťou

Tokio 26. júla (TASR) - Japonska populácia sa stále znižuje rekordným tempom a vlani klesla približne o 800.523 ľudí na 122,4 milióna obyvateľov. Ide o najväčší pokles od začiatku meraní v roku 1968, oznámilo v stredu japonské ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.



V Japonsku vlani zaznamenali 1,57 milióna úmrtí a len asi 772.000 pôrodov. Nízka pôrodnosť trápi mnohé vyspelé krajiny, no v Japonsku je tento problém mimoriadne akútny, keďže populácia tam klesá už štrnásty rok v poradí.



Japonska má tiež druhú najstaršiu populáciu na svete hneď za malým Monakom. Premiér Fumio Kišida pritom v januári varoval Japoncov, že sú "na pokraji toho, kedy dokážu aj najďalej ako spoločnosť fungovať".



Počet obyvateľov Japonska vlani klesol o 0,65 percenta a prvýkrát bol zaznamenaný pokles vo všetkých 47 japonských prefektúrach.



Vlani však v Japonsko rekordne vzrástla populácia prisťahovalcov o vyše 289.000 (10,7 percenta) na 2,99 milióna ľudí.



Japonsko má pomerne prísne imigračné pravidlá, no vláda ich postupne uvoľňuje s cieľom riešiť problémy s nedostatkom pracovnej sily. Nárast prisťahovalectva sa tiež zhoduje s uvoľnením opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



Spolu s prisťahovalcami dosiahol počet obyvateľov v Japonsku 125,4 milióna ľudí, čo je o asi 511.000 menej ako rok predtým.



Kišida vyzval nedávno na zavedenie "bezprecedentných" opatrení na zvýšenie pôrodnosti s cieľom zastaviť do roku 2030 znižovanie počtu obyvateľov. Premiér v júni predstavil nový plán v hodnote 25 miliárd dolárov na podporu mladých ľudí a rodín. Pretrvávajú však obavy, či takéto kroky, ktoré sú len rozšírením už existujúcich opatrení, budú efektívne, píše DPA.