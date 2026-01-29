< sekcia Zahraničie
Počet obyvateľov Nemecka klesá, zistili štatistici
Naposledy sa počet obyvateľov Nemecka znížil v rokoch 2003 až 2010, ako aj v roku 2020, teda počas prvého roku pandémie ochorenia COVID-19.
Wiesbaden 29. januára (TASR) - Podľa prvých odhadov Spolkového štatistického úradu koncom roku 2025 žilo v Nemecku 83,5 milióna obyvateľov, čo je o približne 100.000 menej ako koncom roku 2024. Imigrácia už nevyrovnáva pokles pôrodnosti a počet obyvateľov sa znižuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Naposledy sa počet obyvateľov Nemecka znížil v rokoch 2003 až 2010, ako aj v roku 2020, teda počas prvého roku pandémie ochorenia COVID-19. V rokoch 2011 až 2024 sa počet obyvateľov, až na spomínaný rok 2020, neustále zvyšoval, pripomenula agentúra.
„Tak ako každý rok od zjednotenia Nemecka v roku 1990, aj v roku 2025 bol počet úmrtí väčší ako počet narodených,“ konštatovali štatistici. Súčasne ale poukázali na to, že oproti predchádzajúcim rokom sa zvýšil negatívny rozdiel medzi počtami narodených a úmrtnosťou, zatiaľ čo saldo čistej migrácie (rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných) sa výrazne znížilo. To znamená, že po prvýkrát od roku 2020 sa rozdiel medzi pôrodnosťou a úmrtnosťou nepodarilo znížiť čistými migračnými prírastkami, uviedla DPA.
Podľa Spolkového štatistického úradu sa v prvých desiatich mesiacoch roku 2025 prisťahovalo do Nemecka o 220.000 ľudí viac, ako sa vysťahovalo do zahraničia. Tento rozdiel bol však výrazne nižší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka, keď medzi januárom a októbrom 2024 dosiahol 391.500. Na základe doterajších zistení sa odhaduje, že počas celého roku 2025 sa bude čistá imigrácia pohybovať v rozpätí od 220.000 až 260.000 ľudí. „To by bolo minimálne o 40 percent menej ako v roku 2024,“ konštatovali štatistici.
