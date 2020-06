Počet obyvateľov Tokia presiahol 14 miliónov

Tokio 20. júna (TASR) - Napriek koronavírusovej kríze láka japonská metropola čoraz viac ľudí. Počet obyvateľov prefektúry Tokio teraz po prvý raz prekročil hranicu 14 miliónov, informovala v sobotu japonská televízia NHK.



Do mesta podľa správy prichádzajú rastúce počty mladých ľudí hľadajúcich prácu alebo možnosti vzdelávania. Tokio je najľudnatejšou prefektúrou Japonska, no pri len asi 2000 štvorcových kilometroch územia súčasne jednou z najmenších v krajine, napísala agentúra DPA.



Do metropolitného regiónu Tokia však patria aj okolité prefektúry Kanagawa, Saitama a Čiba a najnovšie tiež prefektúra Ibaraki. Podľa tej-ktorej definície sa počet obyvateľov pohybuje od 30 do 40 miliónov, čo je približne tretina celkového obyvateľstva Japonska. Tokio je tým najväčšou metropolitnou oblasťou na svete.



Vzhľadom na odchod čoraz vyššieho počtu ľudí do veľkých miest ako Tokio sa celé oblasti v krajine vyľudňujú, keď v nich často zostávajú len starší obyvatelia. A pokým počet obyvateľov Tokia naďalej stúpa, celková populácia Japonska klesá v dôsledku nízkej pôrodnosti a vyššiemu starnutiu. Počet obyvateľov krajiny, v ktorej má vyše štvrtina populácie viac ako 65 rokov, by sa podľa oficiálnych odhadov mohol do roku 2053 znížiť na menej ako 100 miliónov.