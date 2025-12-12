< sekcia Zahraničie
Počet obyvateľov v ČR za deväť mesiacov roka klesol o vyše 12.000
V prvých troch štvrťrokoch zomrelo 83.782 ľudí, jedna tretina z nich bola vo veku 75 až 84 rokov.
Autor TASR
Praha 12. decembra (TASR) - Počet obyvateľov Českej republiky klesol tento rok do konca septembra o 12.322 na 10.897.178 ľudí, informoval v piatok Český štatistický úrad (ČSÚ). Negatívny trend nízkej pôrodnosti nedokázala zvrátiť ani migrácia, píše TASR podľa webu Novinky.cz.
„Pokles počtu obyvateľov bol spôsobený negatívnou prirodzenou zmenou, keď sa narodilo o 25.100 detí menej, ako zomrelo (obyvateľov). Ide o najhlbší prirodzený pokles v prvých troch štvrťrokoch v histórii nezávislej Českej republiky,“ uviedli štatistici.
Od januára do konca septembra sa v Českej republike narodilo 58.689 detí. To je o deväť percent menej ako v rovnakom období minulého roka, pričom mimo manželstva sa narodilo 47 percent detí. Podľa demografických údajov pokles pôrodnosti pokračuje už štvrtý rok po sebe a klesol aj počet sobášov, uzavrelo sa ich tesne pod 36.000.
V prvých troch štvrťrokoch zomrelo 83.782 ľudí, jedna tretina z nich bola vo veku 75 až 84 rokov. Muži najčastejšie umierali vo veku 75 až 79 rokov a ženy vo veku 80 až 84 rokov.
Viac ako 72.390 ľudí emigrovalo a negatívny trend v počte obyvateľov Českej republiky zmierňovala iba migrácia.
„V prvých troch štvrťrokoch tohto roka bolo zaregistrovaných 85.200 prisťahovalcov zo zahraničia, čo je o desať percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Mesačný počet prisťahovalcov v septembri – 16.700 – bol však najvyšší od septembra 2022. Údaje ukazujú, že nárast je spôsobený uvoľnením obmedzení cestovania z Ukrajiny pre mužov vo veku 18 – 22 rokov,“ uviedla Michaela Němečková z odboru demografickej štatistiky ČSÚ.
