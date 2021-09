Počet obyvateľstva Írska prekročil päť miliónov

Dublin 1. septembra (TASR) - Počet obyvateľov Írska po prvý raz od veľkého hladomoru z polovice 19. storočia presiahol päť miliónov. Írska republika dosiahla tento míľnik v apríli tohto roku, k čomu prispela migrácia v kombinácii s prirodzeným nárastom obyvateľstva, uviedol v utorok írsky Ústredný štatistický úrad (CSO).



"V apríli 2021 sa odhadovalo, že populácia Írska je 5,01 milióna, čo je prvýkrát, čo sa počet obyvateľov zvýšil nad päť miliónov od sčítania obyvateľstva v roku 1851, keď porovnateľná populácia bola na úrovni 5,1 milióna obyvateľov," uviedol CSO, z ktorého vyhlásenia citoval denník The Guardian.



V súčasnosti má írsky ostrov celkovo 6,9 milióna obyvateľov, čo však okrem nezávislej Írskej republiky zahŕňa aj približne 1,89 milióna ľudí žijúcich v Severnom Írsku, ktoré je súčasťou Veľkej Británie.



Počet imigrantov, ktorí prišli do Írskej republiky za rok do apríla 2021, bol odhadnutý na 65.200, zatiaľ čo počet emigrantov sa odhaduje na 54.000, čo vytvára celkový prírastok na úrovni 11.200 osôb.



Úroveň prirodzeného prírastku – 55.500 narodení a menej než 32.700 úmrtí – bola na úrovni 22.800, čo je najnižšia úroveň prirodzeného prírastku obyvateľstva v Írsku od roku 2000. Podľa odborníkov to odráža trend starnutia miestnej populácie.



V 40. rokoch 19. storočia prekonala populácia írskeho ostrova osem miliónov obyvateľov. Bolo to však predtým, ako zničujúci veľký hladomor z rokov 1845–1849 pripravil o život zhruba milión ľudí a prinútil milióny ďalších emigrovať, najmä do Spojených štátov.