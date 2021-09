Počet pacientov s vážnym priebehom covidu v Singapure sa zdvojnásobil

Singapur 13. septembra (TASR) - Počet pacientov s vážnym priebehom ochorenia COVID-19 v Singapure sa zdvojnásobil, čo spolu s prudkým nárastom počtu nových prípadov narušilo plány na opätovné otvorenie tejto krajiny s 81-percentnou zaočkovanosťou. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Singapur je jednou z najrýchlejšie napredujúcou očkovacou kampaňou na svete, pripomína Reuters. Plne zaočkovaných je tam 81 percent obyvateľov. Tempo očkovania sa však v poslednom období spomalilo a denné počty nových prípadov začali narastať.



Singapur preto tento mesiac pozastavil plány na postupné opätovné otváranie krajiny.



Počet nových prípadov počas víkendu bol desaťkrát vyšší ako pred mesiacom. Mnohí experti však podľa Reuters situáciou príliš znepokojení nie sú z dôvodu nízkeho počtu vážnych prípadov a vysokého percenta zaočkovaných v krajine.



Singapur však v nedeľu hlásil 54 pacientov, ktorí potrebujú kyslík. To je dvojnásobný nárast v porovnaní s počtom takýchto pacientov dva dni predtým, píše Reuters.



Singapur zvažuje, že tretiu dávku vakcíny ponúkne aj mladým dospelým a začiatkom budúceho roka by mohol začať s očkovaním detí. Tento týždeň začne podávať tretie dávky starším osobám a ľuďom s oslabenou imunitou.



Podanie tretej dávky krajine pomôže k rýchlejšiemu uvoľneniu opatrení, najmä čo sa týka otvorenia hraníc, uviedol dekan fakulty verejného zdravia Národnej univerzity v Singapure (National University of Singapore - NUS).



Singapur od začiatku pandémie zaznamenal 71.687 prípadov nákazy koronavírusom a 58 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.