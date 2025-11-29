< sekcia Zahraničie
Počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy prekročil 70.000
V palestínskej enkláve je od 10. októbra prímerie, avšak obe strany konfliktu sa obviňujú z jeho porušovania.
Autor TASR
Gaza 29. novembra (TASR) - Počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy od 7. októbra 2023 prekročil 70.000. V sobotu to oznámilo ministerstvo zdravotníctva v Gaze kontrolované militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo zdravotníctva upresnilo, že počet obetí vojny medzi Izraelom a Hamasom stúpol na 70.100. V palestínskej enkláve je od 10. októbra prímerie, avšak obe strany konfliktu sa obviňujú z jeho porušovania. Podľa palestínskeho ministerstva zahynulo pri izraelských útokoch od začiatku prímeria 354 Palestínčanov. Poznamenalo, že nárast počtu obetí od poslednej zverejnenej bilancie spôsobilo to, že úrady spracovali a schválili údaje týkajúce sa 299 tiel. Počet obetí podľa AP stúpa aj v dôsledku pokračujúcich útokov a tiel, ktoré vyťahujú spod trosiek.
AFP konštatuje, že napriek prímeriu sužuje palestínsku enklávu rozsiahla humanitárna kríza. Toto územie je po dvoch rokov intenzívnych útokov takmer celé zničené. Izrael v tomto roku 11 týždňov blokoval dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde sa pre nedostatok jedla začal šíriť hladomor. Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v septembri uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.
Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo takmer 1200 ľudí. Hamas okrem toho zavliekol do Pásma Gazy 251 rukojemníkov.
Na začiatku najnovšieho prímeria zadržiaval Hamas zvyšných 20 žijúcich rukojemníkov, ktorých odovzdal v rámci dohody o prímerí. Okrem toho vrátil aj ostatky 26 rukojemníkov a na palestínskom území sa nachádzajú ďalšie dve telá. Hnutie sa od začiatku sťažuje, že nedokáže nájsť všetky telá, a s hľadaním mu pomohli aj napríklad záchranné tímy z Egypta.
Izrael v rámci tejto dohody prepustil takmer 2000 väznených Palestínčanov a vrátil stovky tiel. Gazské ministerstvo zdravotníctva ešte v októbri uviedlo, že telá, ktoré Izrael odovzdal, vykazujú jasné známky mučenia, zmrzačenia a popravy. Zadržaní Palestínčania mali podľa vyhlásenia ministerstva zrejme aj zviazané ruky a zakryté oči.
