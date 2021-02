Počet Poliakov, ktorí sa chcú dať zaočkovať, stúpol na 75 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Varšava 9. februára (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Poľsku stúpol od pondelka o 4029 a dosiahol celkový počet 1.556.685. Informovalo o tom v utorok ministerstvo zdravotníctva, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra PAP. Zomrelo ďalších 227 ľudí, takže celkový počet úmrtí je 39.360.Hospitalizovaných s potvrdenou nákazou je 12.677 ľudí a 137.467 osôb sa nachádza v karanténe. Zatiaľ sa vyliečilo 1.317.474 ľudí.Proti covidu bolo v Poľsku zaočkovaných celkovo 1.688.465 Poliakov, ukazujú údaje zverejnené na oficiálnom vládnom webe gov.pl.Vláda spustila národný očkovací program 27. decembra, pričom medzi prvými boli pracovníci v zdravotníctve. Koncom januára začalo Poľsko očkovať seniorov vo veku nad 80 rokov.V krajine bola až do 14. februára predĺžená väčšina pandemických obmedzení: hotely, divadlá, kiná, diskotéky a nočné kluby sú stále zatvorené, ako aj športové zariadenia. Reštaurácie môžu podávať len jedlo so sebou alebo ho dodávať zákazníkom domov. Obchodné centrá a iba niektoré kultúrne inštitúcie môžu mať od 1. februára znovu otvorené.Počet Poliakov, ktorí majú v úmysle dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, stúpol na 75 percent. Ukázal to nový prieskum spoločnosti United Surveys, zverejnený v utorok.Je to sedempercentný nárast oproti predchádzajúcemu prieskumu, uskutočnenému začiatkom januára.Prieskum, zverejnený v denníku Dziennik Gazeta Prawna, takisto odhalil, že seniori sa chcú dať zaočkovať najviac - ochotných prijať vakcínu je 90 percent ľudí vo veku 70 rokov a viac.V Poľsku vyšla aj správa ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej krajina zaznamenala v roku 2020 o 67.000 úmrtí viac než v predchádzajúci rok - 70 percent z nich spôsobilo ochorenie COVID-19.Podľa Dziennika Gazeta Prawna zo správy vyplýva, že na koronavírus zomrelo viac Poliakov, než ukazujú oficiálne údaje. Vládne štatistiky uvádzajú celkovo 39.000 úmrtí pripisovaných covidu.Ministerstvo zistilo, že vysokú mieru úmrtí v Poľsku zapríčinili komplikácie spôsobené covidom a neskoré diagnostikovanie tohto ochorenia.Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, v demografickom odhade uviedol, že vyše 5000 z týchto úmrtí je dôsledok starnúceho obyvateľstva.Zvyšných 62.000 úmrtí spôsobila priamo alebo nepriamo práve epidémia koronavírusu.