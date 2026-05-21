Počet popráv vykonaných v Iráne sa opäť zvýšil
Autor TASR
Teherán 21. mája (TASR) - V Iráne vo štvrtok popravili obesením dvoch mužov, ktorí boli odsúdení za ozbrojené povstanie a členstvo v „separatistických teroristických skupinách“, informovala agentúra AFP.
Iránska justícia uviedla, že obaja popravení sa podieľali na ozbrojených útokoch proti bezpečnostným silám a na plánovaní atentátov v západnom Iráne. Nie je bezprostredne známe, kedy boli muži zadržaní, ale úrady tvrdia, že boli vycvičení, aby sa stali „vodcami nepokojov“.
Irán spolu s Čínou patria dlhodobo medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, pričom v oboch prípadoch ide o tisíce, resp. stovky prípadov ročne. Informácie o presných číslach sú však v oboch krajinách, a najmä v Číne, často utajované. Počet popráv vykonaných v Iráne zvýšil po vypuknutí vojnového konfliktu s USA a Izraelom. Väčšina popravených bola odsúdená za údajnú špionáž a ohrozenie bezpečnosti štátu.
