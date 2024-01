Počet možných prezidentských kandidátov v Rusku klesol na deväť

Moskva/Praha 30. januára (TASR) - Dvaja uchádzači o funkciu ruského prezidenta v nadchádzajúcich voľbách v utorok oznámili, že sťahujú svoje kandidatúry. Svojich prívržencov požiadali, aby pri hlasovaní v marci podporili úradujúceho prezidenta Vladimira Putina.



Ako informovalo Rádio Sloboda (RFE/RL), z volieb odstúpil líder Ruskej všeľudovej strany Sergej Baburin. Stiahnutie svojej kandidatúry oznámil ihneď po tom, ako Ústrednej volebnej komisii (ÚVK) doručil hárky s podpismi občanov na podporu svojej kandidatúry. Prečo vôbec zbieral podpisy, Baburin novinárom nevysvetlil. Svojich voličov však vyzval, aby sa "zomkli okolo Putinovej kandidatúry".



Nacionalista a prívrženec ruskej imperiálnej politiky Baburin kandidoval aj vo voľbách v roku 2018, keď obsadil posledné miesto.



Bývalý šéfredaktor Echo Moskvy Alexej Venediktov na margo Baburinovho odstúpenia vyhlásil, že tentoraz mu bolo "mierne odporučené, aby prezidentovi (Putinovi) nebral ani percento".



Z boja o Kremeľ odstúpila v utorok aj Irina Sviridovová, ktorú nominovala Demokratická strana Ruska.



Politická strana uviedla, že sa jej nepodarilo vyzbierať potrebných 100.000 podpisov na podporu Sviridovovej, preto z predvolebnej kampane odchádza. Podobne ako Baburin aj Sviridovová vyzvala svojich voličov, aby hlasovali za Putina.



Do volieb tak nateraz ide deväť kandidátov. Štyria z nich vrátane Putina, ktorý sa uchádza o piate funkčné obdobie, sú už zaregistrovaní. Ďalší, komunista Sergej Malinkovič, predložil ÚVK potrebné dokumenty a čaká na registráciu.



Ďalší štyria kandidáti vrátane Borisa Nadeždina, ktorý obhajuje ukončenie vojny na Ukrajine, musia do večera 31. januára odovzdať ÚVK hárky s podpismi občanov na svoju podporu.



Hlasovanie v ruských prezidentských voľbách sa bude konať od 15. do 17. marca 2024. Nezávislí pozorovatelia a experti hodnotia voľby v Rusku ako neslobodné a nespravodlivé. Okrem iného aj pre to, že úrady zasahujú do volebného procesu, obmedzujú opozíciu, vytvárajú výhody pre provládnych kandidátov a v niektorých prípadoch dochádza aj k priamemu falšovaniu hlasovania, uviedla RFE/RL.