< sekcia Zahraničie
Počet potvrdených prípadov eboly v Kongu prekročil hranicu 1000
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína, ani liečba.
Autor TASR
Kinshasa 22. júna (TASR) - Len niečo viac ako mesiac po vypuknutí epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa počet potvrdených prípadov zvýšil na viac ako 1000. Ministerstvo informácií v Kinshase v pondelok oznámilo, že z celkovo 1003 potvrdených prípadov podľahlo tomuto závažnému vírusovému ochoreniu v troch provinciách krajiny 254 ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ohniskom nákazy je konfliktom zmietaná provincia Ituri, kde zaznamenali 90 percent všetkých prípadov eboly v KDR. Epidémia sa rozšírila tiež do provincií Južné a Severné Kivu, aj do susednej Ugandy odkiaľ hlásili koncom uplynulého týždňa 19 prípadov vrátane dvoch úmrtí.
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína, ani liečba.
Ohniskom nákazy je konfliktom zmietaná provincia Ituri, kde zaznamenali 90 percent všetkých prípadov eboly v KDR. Epidémia sa rozšírila tiež do provincií Južné a Severné Kivu, aj do susednej Ugandy odkiaľ hlásili koncom uplynulého týždňa 19 prípadov vrátane dvoch úmrtí.
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína, ani liečba.