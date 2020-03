Počet potvrdených prípadov nákazy v Česku presiahol 3200

Praha 31. marca (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým typom koronavírusu v Česku sa v utorok zvýšil na 3257. S odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Ochoreniu COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, dosiaľ v Česku podľahlo 31 pacientov. Vyliečilo sa 45 ľudí.



V laboratóriách zrealizovali takmer 50.000 testov.



Česká vláda ešte v pondelok do 11. apríla predĺžila zákaz maloobchodného predaja a predaja služieb v prevádzkarniach. Do 11. apríla zostanú v ČR zatvorené aj reštaurácie. Do 11. apríla platí tiež obmedzenie voľného pohybu osôb.