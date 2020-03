Počet potvrdených prípadov SARS-CoV-2 stúpol v Izraeli za deň o 40%

Jeruzalem 18. marca (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 stúpol v Izraeli za posledných 24 hodín o 40 percent. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie izraelského ministerstva zdravotníctva o tom informovala agentúra Reuters.



Podľa ministerstva je týmto potenciálne smrteľným ochorením v krajine dokázateľne infikovaných 427 ľudí, pričom vzhľadom na vyššiu mieru testovania potenciálne nakazených osôb očakáva rezort prudký nárast v počte potvrdených prípadov nového koronavírusu. V kritickom stave sú momentálne piati nakazení.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval v tejto súvislosti obyvateľov židovského štátu, aby sa zdržiavali doma, a zároveň schválil kybernetický monitoring ich pohybu. Podľa premiérových slov by malo byť v krajine uskutočnených každý deň až 3000 testov na ochorenie COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2. Mal by byť taktiež zavedený systém testovania drive-through, ktorý umožňuje pacientom vyšetrenie bez toho, aby vyšli z auta.



"Dostaneme sa do situácie, keď budeme mať stovky nových pacientov každý deň a možno aj viac," uviedol pre izraelský Vojenský rozhlas generálny riaditeľ ministerstva zdravotníctva Moše Bar Siman Tov.