Počet pravicových extrémistov v Nemecku sa zvýšil na viac než 30.000

Berlín 4. júna (TASR) - Počet ľudí, ktorých nemecký Spolkový úrad pre ochranu ústavy (BfV) označuje za pravicových extrémistov, sa v roku 2019 zvýšil na viac ako 30.000. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s tým, že v roku 2018 bol ich počet 24.100, pričom 12.700 z nich bolo pripravených použiť násilie.



"Počet pravicových extrémistov v Nemecku sa za posledný rok zvýšil - súvisí to aj s tým, že naše bezpečnostné orgány sa nimi zaoberajú ešte podrobnejšie ako predtým a neustále zlepšujú svoju metodiku," povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Hans-Georg Engelke. Presné čísla však neuviedol.



Ako poznamenala DPA, nová správa BfV s presnými údajmi za minulý rok bude zverejnená čoskoro. "Pravicový extrémizmus je v súčasnosti najväčšou hrozbou pre náš demokratický právny štát," povedal počas uplynulého víkendu nemecký minister vnútra Horst Seehofer.



Spolková vláda počíta navyše s tým, že dôjde aj k nárastu pravicových extrémistov, ktorý by mohli potenciálne spáchať teroristický útok či iný závažný politicky motivovaný trestný čin. Údaj o tom, aký bol počet takýchto nebezpečných osôb v roku 2019, bude uvedený v správe BfV, ktorej zverejnenie sa aktuálne pripravuje.



Momentálne eviduje polícia v Nemecku 65 takýchto osôb, pričom počet tých, ktorí predstavujú hrozbu spáchania islamistického útoku, je desaťkrát vyšší. V júni 2019 bolo do spomínanej kategórie zaradených 39 extrémistov.