Počet prebehlíkov v Južnej Kórei z KĽDR vlani prudko klesol

Soul 20. januára (TASR) - Počet obyvateľov Severnej Kórey, ktorí utiekli do Južnej Kórey, vlani prudko klesol, pretože KĽDR v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 uzavrela svoje hranice. Vyplýva to z údajov juhokórejského ministerstva pre zjednotenie, informovala v stredu agentúra Jonhap.



V Južnej Kórei sa vlani usídlilo 229 severokórejských prebehlíkov, pričom ešte v roku 2019 ich bolo 1047 a rok predtým 1137.



Počas prvého kvartálu 2020 utieklo z KĽDR na juh 135 prebehlíkov. V druhom kvartáli ich bolo 12, v treťom 48 a v štvrtom - poslednom - kvartáli 34.



Podľa agentúry Jonhap je tento pokles výsledkom zatvorenia hraníc medzi KĽDR a Čínou, ku ktorému došlo vlani v januári.



Vláda KĽDR tvrdí, že v krajine neeviduje ani jeden prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, napriek tomu však naďalej obmedzuje pohyb svojich obyvateľov, aby nedošlo k vypuknutiu epidémie, píše Jonhap.



Do konca roka 2020 evidovalo spomínané ministerstvo 33.752 severokórejských prebehlíkov žijúcich v Južnej Kórei.