Počet prenocovaní Slovákov v Poľsku medziročne stúpol o 19 percent
Autor TASR
Varšava 23. januára (TASR) - Počet slovenských turistov v Poľsku v posledných rokoch výrazne rastie a počet prenocovaní počas prvých desiatich mesiacov roku 2025 stúpol o 19 percent. Pre varšavského spravodajcu TASR to uviedol šéf pražskej kancelárie Poľskej turistickej organizácie (POT) Pavel Trojan, podľa ktorého úlohu v tomto trende zohralo aj obdobie pandémie, keď boli obyvatelia susedných krajín odkázaní na bližšie dovolenkové destinácie.
Podľa Trojana časť Slovákov a Čechov, ktorí počas pandémie navštívili Poľsko po dlhšej dobe, zmenila na krajinu pohľad. „Časť z nich, ktorá navštívila svojho severného suseda po dlhých desaťročiach, bola šokovaná skvelou infraštruktúrou, gastronómiou a vysokou kvalitou služieb,“ povedal. Práve nečakaný pozitívny zážitok bol podľa neho jedným z hlavných dôvodov, prečo sa do Poľska začali opakovane vracať.
K rekordnej návštevnosti podľa neho prispelo aj založenie pražskej pobočky Poľskej turistickej organizácie pre Slovensko a Česko v roku 2022. „Táto organizácia pripravuje prezentáciu Poľska na veľtrhoch, festivaloch a rôznych podujatiach,“ uviedol Trojan.
Podľa odhadov POT zverejnených vo štvrtok navštívilo Poľsko v roku 2025 vyše 20 miliónov zahraničných turistov, čo bolo rekordné číslo a nárast oproti roku 2024 o desať až 12 percent. V roku 2026 by sa ich počet mohol zvýšiť na 22 až 23 miliónov.
Najpočetnejšími zahraničnými hosťami v ubytovacích zariadeniach boli podľa štatistického úradu (GUS) Nemci, Ukrajinci a Briti. Hostia z USA podľa Joanny Weglarczykovej z POT minú v Poľsku takmer päťnásobne viac peňazí než Slováci a Česi.
Zo Slovenska navštívilo Poľsko v prvých desiatich mesiacoch roka 2025 podľa GUS 143.000 turistov, ktorí využili ubytovacie zariadenia s minimálne desiatimi lôžkami, čo je medziročne o 19 percent viac než v rovnakom období predošlého roka.
Trojan však upozornil, že oficiálne štatistiky založené na počte ubytovaných turistov nezachytávajú celý rozsah cestovania zo Slovenska a Česka. „Neukazujú nám počty turistov, ktorí prichádzajú na jeden deň, čo je práve v prípade susedov Poľska, ako je Slovensko alebo Česko, obrovské množstvo,“ zdôraznil. Ide najmä o nákupné cesty, krátke výlety alebo návštevy príbuzných, ktoré podľa jeho odhadu predstavujú ďalšie milióny prekročení hraníc ročne.
Najväčší záujem turistov sa podľa POT sústreďuje na mestá, kultúrne pamiatky, gastronomickú ponuku a podujatia, pričom najnavštevovanejším regiónom je Malopoľsko s Krakovom.
