Počet prípadov covidu sa znížil, no pandémia sa neskončila, tvrdí EMA

Haag 21. septembra (TASR) - Predstaviteľ regulačného orgánu Európskej únie pre lieky v utorok - na rozdiel od amerického prezidenta Joea Bidena - uviedol, že pandémia choroby COVID-19 sa ešte neskončila. Zdôraznil, že kľúčom k boju proti covidu je plánovaná očkovacia kampaň v regióne počas zimného obdobia, informovala agentúra Reuters.



"V Európe stále považujeme pandémiu za pokračujúcu a je dôležité, aby sa členské štáty pripravili na očkovanie, najmä adaptívnymi vakcínami, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia v Európe," povedal na brífingu pre médiá hlavný lekár Európskej agentúry pre lieky (EMA) Steffen Thirstrup, pričom mal na mysli vakcíny zamerané na špecifické kmene vírusu.



Reuters podotkol, že toto Thirstrupovo vyhlásenie je reakciou na výrok prezidenta USA Bidena, ktorý v rozhovore odvysielanom v nedeľu uviedol, že covidová "pandémia sa skončila".



Počas brífingu pre médiá predstavitelia EMA v utorok v Haagu potvrdili výzvu výkonnej riaditeľky agentúry EMA Emer Cookeovej, ktorú minulý týždeň predniesla v rozhovore pre agentúru Reuters: že ľudia v Európe by mali v najbližších mesiacoch využiť všetky dostupné a odporúčané očkovacie látky proti chorobe COVID-19.



Okrem pôvodných vakcín proti covidu EMA v posledných týždňoch schválila niekoľko očkovacích látok upravených na omikronový variant koronavírusu SARS-CoV-2. Tie sa majú používať ako posilňovacie očkovanie na zmiernenie záťaže spôsobenej očakávaným nárastom infekcií počas jesene a zimy v Európe.



AFP poukázala na to, že niektoré krajiny, ako napríklad Portugalsko a Dánsko, už týmito vakcínami začali očkovať, a to najmä starších ľudí. V iných európskych krajinách ale ľudia prejavujú odpor voči myšlienke dostať ďalšiu vakcínu proti covidu.



"Videli sme prieskumy v Holandsku a Maďarsku, ktoré poukazovali na veľkú mieru váhavosti širokej populácie v súvislosti s týmito posilňovacími vakcínami," povedal Thirstrup, pričom dodal: "Považujem to za veľmi znepokojujúce."



Šéf stratégie EMA pre vakcíny Marco Cavaleri na brífingu uviedol, že agentúra skúma aj použitie upravených očkovacích látok ako primárneho očkovania.



Agentúra AFP pripomenula, že EMA minulý týždeň schválila adaptívnu verziu vakcíny Comirnaty spoločnosti Pfizer/BioNTech zameranú konkrétne na vysokoinfekčné typy BA.4 a BA.5 omikronového variantu koronavírusu SARS-CoV-2.



Táto vakcína je zameraná aj na "pôvodný kmeň SARS-CoV-2" a prichádza 11 dní po tom, ako európsky úrad pre dohľad nad liekmi schválil vakcíny spoločností Pfizer a Moderna proti variantu BA.1.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pred časom uviedla, že pandémia zostáva stavom globálnej zdravotnej núdze, ale jej koniec by mohol byť na dohľad, ak krajiny využijú nástroje, ktoré majú k dispozícii.