< sekcia Zahraničie
Počet prípadov eboly v Kongu presiahol 1000, nákaza usmrtila 254 ľudí
Epidémiu spôsobuje vzácny kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba.
Autor TASR
Kinshasa 22. júna (TASR) - V Konžskej demokratickej republike (KDR) zaznamenali už viac než 1000 prípadov nákazy ebolou, pričom najnovšia epidémia si doteraz vyžiadala vyše 250 obetí, vyplýva z pondelkových oficiálnych údajov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tamojší národný inštitút verejného zdravotníctva potvrdil dovedna 1003 prípadov a 254 úmrtí, čo predstavuje 25-percentnú smrtnosť. Najnovšia epidémia tejto smrteľnej krvácavej horúčky bola vyhlásená 15. mája.
Takmer všetky prípady sa sústreďujú v provincii Ituri na severovýchode krajiny. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a ozbrojenými skupinami, pripomína AFP. Nákaza celkovo zasiahla tri provincie: Ituri, susedné Severné Kivu a Južné Kivu, v ktorých žije približne 15 miliónov ľudí.
Vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy, kde Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenala 20 prípadov a dve úmrtia. Kampala však začiatkom tohto mesiaca vyhlásila, že situácia je „pod kontrolou“.
Epidémiu spôsobuje vzácny kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole, vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a varovala, že epidémia môže trvať mesiace.
Tamojší národný inštitút verejného zdravotníctva potvrdil dovedna 1003 prípadov a 254 úmrtí, čo predstavuje 25-percentnú smrtnosť. Najnovšia epidémia tejto smrteľnej krvácavej horúčky bola vyhlásená 15. mája.
Takmer všetky prípady sa sústreďujú v provincii Ituri na severovýchode krajiny. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a ozbrojenými skupinami, pripomína AFP. Nákaza celkovo zasiahla tri provincie: Ituri, susedné Severné Kivu a Južné Kivu, v ktorých žije približne 15 miliónov ľudí.
Vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy, kde Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenala 20 prípadov a dve úmrtia. Kampala však začiatkom tohto mesiaca vyhlásila, že situácia je „pod kontrolou“.
Epidémiu spôsobuje vzácny kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole, vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a varovala, že epidémia môže trvať mesiace.