Počet prípadov koronavírusovej nákazy prekročil 16 miliónov

Paríž 26. júla (TASR) - Počet prípadov infekcie novým druhom koronavírusu, ktorá sa koncom vlaňajška začala celosvetovo šíriť z pevninskej Číny, prekročil v nedeľu 16 miliónov. Z toho je vyše polovica v amerických krajinách a v Karibiku.



Vyplýva to z bilancie francúzskej tlačovej agentúry AFP vychádzajúcej z oficiálnych údajov, ktoré boli k dispozícií ráno o 07.10 h SELČ.



Celkový počet 16.050.223 prípadov zahŕňa 645.184 úmrtí. Najviac zasiahnutou krajinou sú Spojené štáty americké, kde zaznamenali 4.178.021 prípadov koronavírusovej nákazy a 146.460 úmrtí.



Európa má 3.052.108 prípadov a 207.734 úmrtí, sumarizuje aktuálnu bilanciu agentúra AFP.



Tieto údaje, opierajúce sa o informácie od jednotlivých štátov a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), však pravdepodobne odrážajú len časť aktuálneho počtu infekcií. Mnoho krajín testuje totiž len ľudí s príznakmi alebo len najvážnejšie prípady.



Šírenie pandémie sa naďalej urýchľuje, pričom len od 1. júla bolo zaznamenaných viac než päť miliónov prípadov. To je približne tretina z celkového počtu prípadov, odkedy sa nová koronavírusová infekcia minulý rok v decembri objavila.



Krajinou s najväčším počtom úmrtí v porovnaní s počtom jej obyvateľov je Belgicko s 85 úmrtiami na 100.000 obyvateľov, nasleduje Británia so 67, Španielsko so 61, Taliansko s 58 a Švédsko s 56-timi, poznamenáva AFP.