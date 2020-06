Počet prípadov koronavírusu presiahol v Latinskej Amerike milión

Brazília 1. júna (TASR) - Potvrdené prípady nákazy novým koronavírusom v Latinskej Amerike prekonali hranicu jedného milióna. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.



Británia a Rusko začali v pondelok uvoľňovať obmedzenia pohybu ľudí aj napriek tomu, že pandémiu nedostali na svojich územiach pod kontrolu.



Obmedzenia začali uvoľňovať vlády po celom svete, hoci počet prípadov infekcie presiahol 6,1 milióna a počet úmrtí prekročil 371.000.



Brazília má vyše pol milióna známych infekcií, čo je druhý najvyšší počet na svete. Prezident Jair Bolsonaro, odporca prísnych obmedzení, v nedeľu znovu odmietol odporúčania na spoločenský odstup.



Tento krajne pravicový líder sa bez ochranného rúška na tvári stretol so skupinou svojich podporovateľov, stojacich tesne vedľa seba, v hlavnom meste Brazília. Dav skandoval "Výmysel! Výmysel! Výmysel!" Odrážal tak prezidentov názor, že koronavírus nepredstavuje hrozbu.



Bolsonaro je dôrazným odporcom obmedzení v živote spoločnosti ako nástroja na zastavenie šírenia koronavírusu a vyhlasuje, že obmedzenia sú nepotrebné a škodlivé pre ekonomiku. Za to si vyslúžil silnú kritiku od znepokojených štátnych úradov a rozhnevaných občanov.



Napriek prezidentovmu spochybňovaniu rizík koronavírusu sa tento patogén mohutne šíri krajinou a aj v ďalších častiach Latinskej Ameriky - situácia sa zhoršuje tiež v Čile, Bolívii a Peru.



Kým Južná Amerika a oblasti Afriky aj Ázie ešte len začínajú pociťovať plnú silu pandémie, ťažko skúšané európske krajiny začínajú opatrne zmierňovať prísne obmedzenia a snažia sa vrátiť k určitému stupňu normálneho života.



Odborníci však upozorňujú, že príliš rýchle uvoľňovanie opatrení môže vyvolať katastrofu, keďže ešte nie je vyvinutá očkovacia látka ani liek na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom.



V Británii, kde sa v pondelok čiastočne znovu otvorili školy, niektorí vysokopostavení vládni poradcovia varujú, že uvoľňovanie prebieha príliš rýchlo. "Šírenie ochorenia COVID-19 je priveľmi rýchle na to, aby sa rušili prísne obmedzenia v Anglicku," napísal na Twitteri Jeremy Farrar, člen vládnej poradnej vedeckej skupiny pre núdzové situácie.



Tvrdo zasiahnuté Rusko, ktoré v posledných týždňoch zažilo explóziu nákazy, tiež v pondelok znovu otvára nákupné centrá a parky - aj napriek vysokému počtu prípadov.