Počet prípadov koronavírusu v USA už presiahol sedem miliónov

Washington 25. septembra (TASR) - V Spojených štátoch zaznamenali od začiatku pandémie viac ako sedem miliónov prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Vyplýva to z najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa, o ktorých informovala v piatok večer agentúra AFP.



So svojimi celkovými 7.005.746 potvrdenými prípadmi nákazy evidujú USA najviac infikovaných na svete. Za nimi je v tomto smere India s 5,8 milióna potvrdených prípadov a následne Brazília so 4,7 milióna prípadov.



Pandémia si v USA okrem toho vyžiadala aj celkovo 203.240 úmrtí, čo je taktiež najviac na svete.