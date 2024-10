Počet prípadov opičích kiahní v Afrike vzrástol o viac než 500 percent

Dakar 31. októbra (TASR) - Počet prípadov opičích kiahní (mpox) na africkom kontinente vzrástol od minulého roka o viac ako 500 percent, vyplýva z údajov Afrického centra pre kontrolu chorôb zverejnených vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v auguste šírenie mpoxu v afrických štátoch za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu.



"Situácia stále nie je pod kontrolou, vo všeobecnosti sme naďalej na vzostupe," povedal Ngashi Ngongo z Afrického centra pre kontrolu chorôb.



V tomto roku zaznamenali v 19 afrických krajinách viac ako 48.000 predpokladaných prípadov mpox vrátane 1048 úmrtí.



Stredná Afrika, ktorá je najviac postihnutá epidémiou, predstavuje 85,7 percenta prípadov a 99,5 percenta úmrtí na kontinente.



Mpox je infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša blízkym kontaktom vrátane pohlavného styku. Symptómy mpox zahŕňajú vyrážky, horúčku, zimnicu, opuch lymfatických uzlín, vyčerpanosť, bolesti svalov, chrbta a hlavy, ako aj a respiračné príznaky. Úmrtia na mpox sú v krajinách s vyspelým zdravotníctvom zriedkavé.



Nový variant známy ako Clade Ib zaznamenali aj v Británii, Švédsku a Nemecku.



Ngongo vyzval na pokračovanie politickej angažovanosti a ďalšiu finančnú podporu boja proti opičím kiahňam. "Nechceme, aby sa z ochorenia mpox, najmä kmeňa Ib, stala pandémia pohlavného ochorenia, ktorá by bola oveľa závažnejšia ako COVID-19," dodal.



Podľa WHO je variant Ib nákazlivejší a nebezpečnejší ako predchádzajúce varianty mpox. Existujú vakcíny proti kiahňam, ktoré sú účinné aj proti mpox, pričom znižujú riziko prepuknutia ochorenia a zmierňujú jeho priebeh.