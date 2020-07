Počet prípadov nákazy koronavírusom v Brazílii presiahol dva milióny

Rio de Janeiro 17. júla (TASR) - Brazília už zaznamenala viac ako dva milióny prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 76.000 súvisiacich úmrtí. Vyplýva z najnovších údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo brazílske ministerstvo zdravotníctva a informovali o nich agentúry AFP a DPA.



Podľa týchto dát pribudlo v Brazílii za posledných 24 hodín vyše 45.000 nových prípadov infekcie a približne 1300 úmrtí.



Od začiatku pandémie tam celkovo zaevidovali 2.012.151 prípadov nákazy a 76.688 súvisiacich úmrtí, píše DPA.



Brazília je v počte nakazených novým koronavírusom i úmrtí druhou najviac postihnutou krajinou na svete, pričom v tomto smere ju predstihujú len USA.



Len za posledné dva mesiace pritom Brazília zaznamenala 26-krát denný nárast prípadov nákazy vyšší než 30.000, pričom v jedenástich z týchto prípadov bol dokonca vyšší ako 40.000, pripomína AFP.



Mnohí odborníci poukazujú na nedostatočné testovanie v tejto latinskoamerickej krajine a domnievajú sa, že skutočný počet nakazených i obetí je ešte oveľa vyšší.



"Dva milióny sú symbolickým číslom, keďže netestujeme rozsiahlo," povedal agentúre AFP Jean Gorinchteyn, odborník na infekčné ochorenia z Nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paule. "Zrejme je to štyri alebo päťkrát viac. Najpesimistickejšie odhady dokonca naznačujú, že by to mohlo byť až desaťkrát viac," dodal.



Takmer mesiac už v Brazílii denne pribúda aj vyše 1000 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus vyvoláva.