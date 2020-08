Počet prípadov nákazy koronavírusom v Grécku prekročil 5000

Atény 7. augusta (TASR) - Celkový počet prípadov nákazy koronavírusom v Grécku prekročil vo štvrtok 5000, píše agentúra AFP.



Za posledných 24 hodín v krajine zaznamenali 153 nových prípadov, čím sa celkový počet nakazených zvýšil na 5100. Chorobe COVID-19 v krajine dosiaľ podľahlo 210 ľudí.



Niekoľko nových prípadov sa objavilo na malom dovolenkovom ostrove Poros v blízkosti Atén. Úrady tam preto zaviedli epidemiologické opatrenia. Patrí medzi ne nočný zákaz vychádzania do všetkých barov a reštaurácií až do 17. augusta a zákaz jarmokov či otvorených trhov



Na Porose bol taktiež vyhlásený zákaz podujatí s viac ako deviatimi ľuďmi. Rúška sú povinné vonku i vo vnútri.



Grécka vláda v stredu oznámila, že uplynulý týždeň bol pre ňu "budíčkom" v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Odvtedy sprísňuje v krajine karanténne opatrenia.



Úrady za nárastom počtu prípadov vidia najmä preplnené nočné kluby a iné spoločenské podujatia. Iba 10 percent z nových prípadov pochádza podľa premiéra Kyriakosa Mitsotakisa zo zahraničia.



Úrad pre verejnú ochranu už minulý týždeň oznámil povinnosť nosenia rúšok vo všetkých verejných vnútorných priestoroch. Návštevy v domovoch dôchodcov sú až do 15. augusta zakázané.



Pre svadby, krsty a pohreby platí maximálny počet 100 účastníkov.



Mitsotakis nateraz odmietol celoplošné obmedzenie pohybu a začal do krajiny púšťať zahraničných turistov, keďže turizmus je pre Grécko významným zdrojom príjmov.