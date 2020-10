Počet prípadov nákazy koronavírusom v Európe presiahol 6 miliónov

Paríž 7. októbra (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Európe presiahol šesť miliónov. Vyplýva to z výpočtov tlačovej agentúry AFP, ktorá vychádzala z oficiálnych údajov dostupných k 17.00 h SELČ.



Prvé prípady infekcie sa objavili v Číne vlani v decembri a odtiaľ sa koronavírusom rozšíril do ďalších krajín sveta. V Európe ho prvýkrát zaznamenali v januári, píše AFP.



Celkovo Európa zaznamenala už 6.000.940 prípadov nákazy a 237.716 úmrtí. Pandémiou najviac zasiahnutými krajinami na kontinente sú Rusko (1.248.619 infikovaných a 21.865 úmrtí), Španielsko (825.410 / 32.486), Francúzsko (669.235 / 32.365) a Británia (530.113 / 42.445).



Za posledných sedem dní v Európe hlásili 543.137 nových potvrdených prípadov nákazy, čo je o 26 percent viac než za predchádzajúci týždeň. Vzrástol aj počet súvisiacich úmrtí, a to o 17 percent na 5562.



Nárast v počte potvrdených infekcií možno čiastočne vysvetliť výrazne posilneným testovaním v krajinách vrátane Francúzska, v ktorom sa v súčasnosti robí každý týždeň viac ako milión testov. Napriek zvýšenému testovaniu mnoho menej vážnych alebo bezpríznakových prípadov zrejme zostáva nezistených, konštatuje AFP.