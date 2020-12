Počet prípadov nákazy koronavírusom vo svete presiahol 80 miliónov

Baltimore 26. decembra (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy nových koronavírusom po celom svete prekročil 80 miliónov. Vyplýva to z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa oznámených v sobotu po tom, ako na Prvý sviatok vianočný bolo celosvetovo zaznamenaných 472.000 prípadov.



Počet úmrtí súvisiacich s koronavírusovou pandémiou zostal na úrovni 1,75 milióna, informovala agentúra AP.



Spojené štáty sú krajinou, ktorú šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahlo zďaleka najviac, keď do soboty hlásili celkovo takmer 18,8 milióna prípadov. Nasledujú India s 10,2 milióna a Brazília so 7,45 milióna prípadov nákazy. V USA dosiaľ zaregistrovali viac než 330.000 súvisiacich úmrtí, v Brazílii ich bolo 190.000 a v Indii 147.000.



Je pravdepodobné, že mnohé ďalšie prípady infikovania sa koronavírusom sa do týchto štatistík nedostali z rôznych dôvodov, ako je ich nenahlásenie, nákaza bez príznakov či nevystopovanie kontaktov, dopĺňa AP.