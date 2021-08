Londýn 4. augusta (TASR) - Počet prípadov nákazy koronavírusom vo svete prekročil 200 miliónov. Stalo sa tak v čase, keď nákazlivejší variant delta ohrozuje oblasti s nízkou mierou zaočkovanosti a vytvára nápor na zdravotnícke systémy, informovala v stredu agentúra Reuters.



Koronavírusom sa tak nakazilo doteraz najmenej 2,6 percenta svetovej populácie. Predpokladá sa však, že skutočné čísla môžu byť oveľa vyššie, kedže v mnohých štátoch sa testuje málo. Ak by počet infikovaných predstavoval populáciu imaginárneho štátu, tento štát by bol ôsmym najväčším štátom sveta, píše Reuters.



Trvalo viac ako rok, kým svet dosiahol hranicu 100 miliónov nakazených. Na to, aby sa vo svete nakazilo ďalších 100 miliónov ľudí, však teraz stačilo len šesť mesiacov. V súvislosti s koronavírusom evidujú vo svete už 4,4 milióna úmrtí.



Krajiny, ktoré v súčasnosti registrujú najviac nakazených v priemere za týždeň, sú Spojené štáty, Brazília, Indonézia a Irán – nakazení z týchto krajín predstavujú 38 percent denného prírastku nových prípadov vo svete.



Jeden zo siedmych prípadov nákazy pritom pripadá práve na USA. Podľa Bieleho domu tvoria v súčasnosti nezaočkovaní nakazení 97 percent prípadov s ťažkým priebehom.



Krajiny juhovýchodnej Ázie taktiež v posledných dňoch hlásia nárast počtu nakazených. Región, v ktorom žije približne osem percent svetovej populácie, je v súčasnosti zodpovedný za 15 percent všetkých nových infekcií hlásených každý deň vo svete.



Indonézia, v ktorej prípady začali stúpať v júli, v súčasnosti hlási v priemere najviac úmrtí. Ich celkový počet tam v stredu prekročil 100.000.



Globálny nárast prípadov nákazy len podčiarkuje rozdiely v miery zaočkovanosti proti koronavírusu medzi bohatými a chudobnými krajinami. V mnohých krajinách, v ktorých v súčasnosti stúpajú počty infikovaných, totiž nepodali prvú dávku vakcíny ani 50 percentám populácie.