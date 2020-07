Počet prípadov koronavírusu celosvetovo presiahol 11 miliónov

Washington 4. júla (TASR) - Počet prípadov infekcie novým druhom koronavírusu už na celom svete presiahol jedenásť miliónov. Ochoreniu COVID-19, ktoré tento koronavírus spôsobuje, podľahlo vyše pol milióna ľudí. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters, ktorá pri tomto výpočte vychádzala z oficiálnych údajov jednotlivých krajín.



Zmienené číslo je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zhruba dvojnásobne vyššie než počet každoročne zaznamenávaných závažných chrípkových ochorení.



Niektoré krajiny zaznamenávajú opätovný nárast nových prípadov nákazy koronavírusom, čo vedie miestne úrady k čiastočnému obnoveniu karanténnych opatrení. Podľa odborníkov môže ísť o trend, ktorý sa bude opakovať až do vyvinutia vakcíny, čo sa očakáva v roku 2021.



Spojené štáty, ktoré hlásia najviac prípadov nákazy zo všetkých krajín (2,8 milióna), zaznamenali vo štvrtok rekordných 55.400 nových prípadov ochorenia COVID-19. V dôsledku prudkého nárastu počtu prípadov zastavilo niekoľko guvernérov plány na opätovné otvorenie svojich štátnych ekonomík.



V USA celkovo zaevidovali už takmer 129.000 úmrtí na COVID-19, čo je takmer štvrtina úmrtí na toto ochorenie na celom svete.



Latinská Amerika, kde Brazília eviduje 1,5 milióna prípadov nákazy, tvorí 23 percent z celkového počtu infikovaných ľudí na svete. India sa stala novým epicentrom v Ázii, kde počet prípadov nákazy vzrástol na 625.000. Obe zmienené krajiny denne hlásia viac ako 10.000 nových prípadov, čo má výrazný vplyv na ich ekonomiku.



Krajiny ako Čína, Nový Zéland a Austrália zaznamenali za posledný mesiac nárast nových prípadov aj napriek tomu, že sa im do veľkej miery podarilo situáciu dostať pod kontrolu.



Podľa výpočtu agentúry Reuters je v Ázii 12 percent a na Blízkom východe asi deväť percent z celosvetového počtu prípadov nákazy.



V niektorých krajinách s obmedzenými možnosťami testovania však oficiálne údaje o nakazených odrážajú len zlomok z reálneho počtu infekcií, píše Reuters. Dodáva, že mnoho krajín totiž testuje len ľudí s príznakmi alebo len najvážnejšie prípady.



Z ochorenia COVID-19 sa už celosvetovo vyliečila približne polovica z nakazených.