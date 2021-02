Počet prípadov nákazy v Rusku presiahol štyri milióny

Moskva 10. februára (TASR) - Rusko v stredu oficiálne dosiahlo štyri milióny prípadov nákazy koronavírusom. Len pred niekoľkými dňami pritom Ruská federácia upravila výrazne smerom nahor štatistiku smrteľných obetí tejto infekcie, čím sa v celosvetovom meradle pripojila k najzasiahnutejším krajinám na svete. Uviedla to agentúra AFP.



Vláda priznala 4.012.710 prípadov, čo je po USA, Indii a Brazílii štvrtá najvyššia miera nákazy na svete. Rusko sa však dostalo pod paľbu kritiky pre vládne štatistiky o celkovom počet úmrtí - 78.134 osôb. Lenže podľa údajov, ktoré v pondelok zverejnila štatistická agentúra Rosstat, zomrelo vlani na celom území Ruska viac než 162.000 osôb na choroby súvisiace s koronavírusom, čo je viac než dvojnásobok počtu, ktorý uvádzala vládna pracovná skupina.



Pre bagatelizovanie dosahov pandémie a tiež započítavanie výlučne takých úmrtí, pri ktorých bolo ochorenie COVID-19 primárnou príčinou smrti, bolo Rusko už často terčom kritiky.



Krajinu nedávno zasiahla druhá vlna nákazy, no napriek tomu sa zdráhala opätovne zaviesť lockdown ako iné európske krajiny a namiesto toho sa spoliehala na celonárodné očkovanie. Rusko v stredu uviedlo, že od januára bolo zaočkovaných 2,2 milióna obyvateľov.



Starosta Moskvy Sergej Sobianin minulý mesiac povedal, že vírusom bola infikovaná polovica obyvateľov mesta, teda najmenej šesť miliónov ľudí. To naznačuje, že v celoštátnom meradle by mohlo ísť o oveľa vyššie počty.



V januári starosta ohlásil aj výrazné zmiernenie obmedzení v hlavnom meste, ktoré je epicentrom nákazy v Rusku. Bary a reštaurácie fungujú ako obvykle, školy sa znovu otvorili a spoločnosti už nemajú mandát na to, aby zamestnanci pracovali z domu. Nosenie masky na verejnosti je stále povinné.