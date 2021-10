Počet prípadov nákazy vo východnej Európe prekročil 20 miliónov

Budapešť/Moskva/Bratislava 24. októbra (TASR) - Pandemická situácia vo východnej Európe je momentálne najhoršia, odkedy sa prvýkrát objavil koronavírus SARS-CoV-2, uviedla v nedeľu agentúra Reuters s tým, že počet prípadov nákazy v regióne prekročil hranicu 20 miliónov.



Východoeurópske krajiny majú v priemere najnižšiu zaočkovanosť v Európe - prvú dávku proticovidovej vakcíny dostala doteraz menej ako polovica obyvateľstva tohto regiónu.



Najvyššiu mieru zaočkovanosti v regióne má podľa databázy Our World in Data (Náš svet v dátach) Maďarsko, aspoň jednu dávku očkovacej látky tu dostalo už 62 percent obyvateľov. Na konci rebríčka východoeurópskych krajín sa nachádza Ukrajina s 19 percentami zaočkovaných aspoň jednou dávkou.



V krajinách východnej Európy pribudne každý deň v priemere 83.700 novoinfikovaných, čo je najviac od vlaňajšieho novembra. Región, v ktorom žijú približne štyri percentá svetovej populácie, je v súčasnosti zodpovedný za 20 percent všetkých nových prípadov infekcie na svete.



Z piatich krajín, ktoré momentálne hlásia v priemere najviac denných úmrtí na svete, patria až tri do východnej Európy - Rusko, Ukrajina a Rumunsko.



Slovensko hlásilo v utorok 19. októbra 3480 novoinfikovaných, teda najviac od marca, všíma si Reuters s tým, že miera zaočkovanosti v krajine je jedna z najnižších v EÚ - prvú dávku dostala približne polovica dospelého obyvateľstva. Aj preto sa na Slovensku šíri vírus rýchlejšie, ako v niektorých susedných krajinách, analyzuje Reuters.



Viac než 40 percent nových prípadov nákazy v krajinách východnej Európy však pochádza z Ruska. Tamojší zdravotnícky systém je pod veľkým tlakom, uviedol v stredu ruský minister zdravotníctva Michail Muraško. Ruský prezident Vladimir Putin preto nariadil celoštátne týždenné platené voľno, ktoré sa začne 30. októbrom a potrvá do 7. novembra. Cieľom tohto roku je obmedziť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 v populácii.



V Rumunsku sú preplnené nemocnice aj márnice. V dôsledku choroby COVID-19 zomrie v tejto krajine, kde je zaočkovaných približne 35 percent obyvateľov, každých päť minút jeden človek.



Ukrajina zaznamenala v piatok už druhý deň po sebe rekordný počet prípadov covidu aj súvisiacich úmrtí, dodáva Reuters. Sedemdňový priemer denných úmrtí v krajine je 461, teda najvyšší od vypuknutia pandémie.



Z prieskumu Eurobarometer, ktorý si objednala Európska komisia vyplýva, že systému zdravotníckej starostlivosti nedôveruje najmenej tretina obyvateľov východných krajín EÚ, pričom priemer v celej Únii je 18 percent, približuje Reuters.