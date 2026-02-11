Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Zahraničie

Počet prípadov osýpok v Európe klesol, WHO však zostáva znepokojená

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc

Kým v krajinách ako Rumunsko, Kazachstan a Azerbajdžan počet prípadov klesol približne o 90 percent a viac, vo Francúzsku a Holandsku vzrástol, aj keď na nízkej úrovni.

Autor TASR
Ženeva 11. februára (TASR) - Počet zaznamenaných prípadov osýpok v Európe a strednej Ázii počas uplynulého roka výrazne klesol, uviedla v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

WHO zozbierala údaje z celkovo 53 krajín svojho európskeho regiónu, ktorý sa rozprestiera od atlantického pobrežia cez západnú a strednú Európu a Rusko po Turkménsko.

Inštitút Roberta Kocha (RKI) uviedol, že počet prípadov osýpok výrazne klesol aj v Nemecku. Obavy však existujú v súvislosti so zvýšením počtu prípadov nákazy v Mexiku, Spojených štátoch a Kanade pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta vo futbale.

Údaje WHO preukázali, že v celom európskom regióne bolo vlani hlásených takmer 34.000 prípadov osýpok, čo je o 75 percent menej než v predchádzajúcom roku. Pripisuje sa to kontrolným opatreniam aj skutočnosti, že sa vírus rozšíril medzi neočkovanou populáciou, čo viedlo k tomu, že viac ľudí získalo imunitu. Po nakazení je totiž človek chránený pred novou infekciou.

Kým v krajinách ako Rumunsko, Kazachstan a Azerbajdžan počet prípadov klesol približne o 90 percent a viac, vo Francúzsku a Holandsku vzrástol, aj keď na nízkej úrovni.

WHO spolu Detským fondom OSN (UNICEF) upozornili na to, že riziko väčších ohnísk stále pretrváva.

Cieľom medzičasom zostáva všeobecná miera 95-percentnej zaočkovanosti; inak sa vysoko nákazlivý vírus bude šíriť ďalej.

Na základe údajov WHO môže v priemere jedna infikovaná osoba nakaziť až 18 nezaočkovaných ľudí.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá