Počet prípadov osýpok v Európe klesol, WHO však zostáva znepokojená
Autor TASR
Ženeva 11. februára (TASR) - Počet zaznamenaných prípadov osýpok v Európe a strednej Ázii počas uplynulého roka výrazne klesol, uviedla v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
WHO zozbierala údaje z celkovo 53 krajín svojho európskeho regiónu, ktorý sa rozprestiera od atlantického pobrežia cez západnú a strednú Európu a Rusko po Turkménsko.
Inštitút Roberta Kocha (RKI) uviedol, že počet prípadov osýpok výrazne klesol aj v Nemecku. Obavy však existujú v súvislosti so zvýšením počtu prípadov nákazy v Mexiku, Spojených štátoch a Kanade pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta vo futbale.
Údaje WHO preukázali, že v celom európskom regióne bolo vlani hlásených takmer 34.000 prípadov osýpok, čo je o 75 percent menej než v predchádzajúcom roku. Pripisuje sa to kontrolným opatreniam aj skutočnosti, že sa vírus rozšíril medzi neočkovanou populáciou, čo viedlo k tomu, že viac ľudí získalo imunitu. Po nakazení je totiž človek chránený pred novou infekciou.
Kým v krajinách ako Rumunsko, Kazachstan a Azerbajdžan počet prípadov klesol približne o 90 percent a viac, vo Francúzsku a Holandsku vzrástol, aj keď na nízkej úrovni.
WHO spolu Detským fondom OSN (UNICEF) upozornili na to, že riziko väčších ohnísk stále pretrváva.
Cieľom medzičasom zostáva všeobecná miera 95-percentnej zaočkovanosti; inak sa vysoko nákazlivý vírus bude šíriť ďalej.
Na základe údajov WHO môže v priemere jedna infikovaná osoba nakaziť až 18 nezaočkovaných ľudí.
