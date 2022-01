Počet prípadov v Česku naďalej rastie, pribudlo ich opäť vyše 10.000

Praha 5. januára (TASR) - V Česku pribudlo za posledných 24 hodín 10.169 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o 1093 viac než pred týždňom. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu ráno zverejnilo ministerstvo zdravotníctva.



Ako píše spravodajský server Novinky.cz, denný nárast infekcii prekročil hranicu 10.000 po prvý raz za ostatné dva týždne. Laboratória vyhodnotili 88.488 testov, približne o 11.000 viac ako pred týždňom.



Zároveň opäť stúplo incidenčné číslo, na 100.000 obyvateľov pripadá za uplynulý týždeň 368 nakazených oproti 358 hlásených v utorok.



V nemocniciach je hospitalizovaných 2854 ľudí s ochorením COVID-19. Počet pacientov vo vážnom stave klesol z 558 na 506. Podľa predbežných údajov za utorok zomrelo s covidom 24 ľudí, deň predtým 60.



Vlani v decembri sa šírenie nákazy spomaľovalo, v posledných dvoch dňoch však počty infikovaných v medzitýždňovom porovnaní rastú. Odborníci očakávajú, že tento trend bude pokračovať v dôsledku vysokonákazlivého variantu omikron, konštatuje server iDNES.cz.



"Nárast incidencie by v januári nastal aj bez omikronu so samotnou deltou, ale za ďalšie stúpanie bude už zodpovedný hlavne omikron, ktorý deltu rýchlo nahrádza a vytláča," povedal v utorok epidemiológ Rastislav Maďar.



Riaditeľ českého Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek minulý týždeň v piatok upozornil, že v dôsledku šírenia koronavírusového variantu omikron môže byť v Česku na vrchole novej vlny pandémie v jeden deň hospitalizovaných až 7000 ľudí s covidom, pričom viac ako 900 z nich bude na jednotkách intenzívnej starostlivosti.