Počet prípadov zrazenín po očkovaní AstraZenecou v Británii stúpol

Londýn 23. apríla (TASR) - Zdravotné úrady v Británii evidujú do 14. apríla výskyt krvných zrazenín u dokopy 168 z 21,2 milióna osôb zaočkovaných proticovidovou vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Na následky zrazenín zahynulo dovedna 32 ľudí. Vo štvrtok to oznámil britský Regulačný úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA), informovala agentúra AFP.



V porovnaní s obdobím do 5. apríla pribudlo 68 prípadov výskytu krvných zrazenín a desať ďalších úmrtí. MHRA zdôraznil, že "výhody vakcíny prevažujú u väčšiny ľudí nad rizikami".



Zo 168 hlásených prípadov sa v 77 z nich objavila trombóza intrakraniálneho venózneho systému (CVST) a v 91 išlo o iné tromboembolické príhody v spojení s nízkym počtom krvných doštičiek. Zrazeniny boli zaznamenané u 93 žien a 75 mužov.



Britská vláda v apríli rozhodla, že ľuďom mladším ako 30 rokov budú v krajine pri očkovaní proti koronavírusu ponúkané aj iné vakcíny ako látka od firmy AstraZeneca, ak to bude možné.



Británia eviduje najvyšší počet obetí pandémie COVID-19, no ako poznamenala AFP, od decembra, keď sa spustilo hromadné očkovanie vakcínou od firmy AstraZeneca, sa počty nakazených, hospitalizácií i úmrtí výrazne znížili.



Koronavírus podľa údajov britského štatistického úradu (ONS) v marci po prvý raz od októbra nebol najčastejšou príčinou úmrtí a poklesol na tretiu priečku.