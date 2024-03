Počet rasisticky motivovaných činov vo Francúzsku stúpol o 32 percent

Paríž 20. marca (TASR) — Polícia vo Francúzsku zaznamenala v roku 2023 približne 8500 trestných činov a priestupkov spáchaných na základe etnickej príslušnosti, národnosti, rasy alebo náboženstva, čo je o 32 percent viac ako rok predtým. Informovali o tom v stredu agentúry DPA a AFP s odvolaním sa na štatistiku zverejnenú ministerstvom vnútra.



Prudký nárast takýchto činov nastal po krvavom útoku palestínskych militantov z Hamasu na Izrael zo 7. októbra a následnom spustení vojenskej operácie židovského štátu v Pásme Gazy. Od októbra do decembra bolo zaznamenaných dvakrát viac trestných činov a priestupkov ako v rovnakom období v roku 2022.



Väčšina rasistických, xenofóbnych alebo nábožensky motivovaných činov mala formu provokácií, urážok a ohovárania. Ich terčom boli najmä muži, osoby vo veku 25 - 54 rokov a občania afrických krajín. Tí síce tvoria len štyri percentá celkovej populácie, no až 11 percent obetí rasistických útokov. Trestné oznámenie podali len štyri percentá poškodených.



Nechýbali ani vyhrážky smrťou a vydieranie. K fyzickému násiliu a útokom dochádzalo menej často, no počet takýchto prípadov sa v poslednom roku tiež zvýšil.



Trestných činov motivovaných nenávisťou bolo v Paríži registrovaných trikrát viac ako bol celoštátny priemer, čo je podľa ministerstva vnútra spôsobené tým, že v hlavnom meste je viac cudzincov a ľudí z iných oblastí Francúzska.



Francúzske ministerstvo vnútra započítava do štatistík všetky nahlásené trestné činy, ktoré boli namierené proti etnickému pôvodu, národnosti alebo náboženstvu. Medzi podozrivými zo spáchania rasistických činov je viac žien a viac osôb francúzskej národnosti ako medzi podozrivými zo všetkých trestných činov.