Počet Rusov prichádzajúcich do EÚ vzrástol po ohlásení mobilizácie

Brusel 27. septembra (TASR) - Počet ruských občanov vstupujúcich do Európskej únie vzrástol po ohlásení čiastočnej mobilizácie v Rusku o 30 percent. Uviedla to v utorok Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a televízie Sky News.



"Počas uplynulého týždňa prišlo do EÚ takmer 66.000 ruských občanov, čo je o 30 percent viac ako týždeň predtým. Väčšina z nich prišla do Fínska a Estónska," uviedla agentúra Frontex vo vyhlásení.



Iba za uplynulé štyri dni dorazilo do Fínska približne 30.000 Rusov, píše sa vo vyhlásení.



"Frontex predpokladá, že je pravdepodobné, že stúpne aj počet nelegálnych prechodov, ak sa Ruská federácia rozhodne uzavrieť svoje hranice pre potenciálnych odvedencov," doplnila agentúra.



Po tom, ako šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil 21. septembra tzv. čiastočnú mobilizáciu, z Ruska odcestovali desaťtisíce ľudí, najmä však mužov, ktorých by sa mohla mobilizácia týkať. Okrem Fínska a Estónska sa mnoho Rusov pokúša o prekročenie pozemných hraníc aj s Kazachstanom, Gruzínskom či Mongolskom.