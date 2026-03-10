< sekcia Zahraničie
Počet Rusov vykonávajúcich alternatívnu civilnú službu dosiahol rekord
Autor TASR
Moskva 10. marca (TASR) - Do konca roka 2025 absolvovalo v Ruskej federácii alternatívnu civilnú službu (ACS) 3212 ľudí. Podľa údajov ruskej Federálnej služby práce a zamestnanosti (Rostrud) ide za posledný rok o nárast o tretinu a najviac za posledných najmenej 14 rokov. TASR o tom píše podľa webu Viorstka.
V porovnaní s údajom na konci prvého polroka 2025 sa počet občanov zapojených do ACS zvýšil o 490 osôb, v porovnaní s koncom roka 2024 sa v roku 2025 počet osôb vykonávajúcich alternatívnu službu zvýšil o 773 (32 percent).
V porovnaní s rokom 2022, keď sa začala plnoformátová invázia Moskvy na Ukrajinu, sa počet ľudí na civilnej službe zvýšil z 1140 na 3212 osôb.
V rámci ACS branci namiesto vojenskej služby vykonávajú v záujme spoločnosti a štátu iné práce. Zo zákona je dostupná pre každého, koho presvedčenie alebo náboženská viera sú nezlučiteľné s vojenskou službou. Vzťahuje sa aj na niektorých zástupcov domorodých menšín, ktoré žijú tradičným spôsobom života na Sibíri a v arktickej oblasti.
Ruskí branci sa takto legálne môžu vyhnúť vojenskej službe. Vojenské registračné a prijímacie úrady im však často bránia absolvovať ACS z technických dôvodov. V takom prípade musia svoje práva obhajovať na súde a aktivisti za ľudské práva odporúčajú konať proaktívne.
Minulý rok bol v ruskom parlamente schválený zákon o celoročných odvodoch do vojenskej služby, aby sa brancom sťažilo vyhnúť sa odvodu. Dovtedy boli dva termíny odvodov (jesenný a jarný), ktoré existovali od roku 1967. Odvtedy je aj dĺžka služby tri roky v námorníctve, dva roky na pevnine a jeden rok pre osoby s vyšším vzdelaním.
Odvod na jar 2025 bol najväčší za 14 rokov a odvedených bolo 160.000 brancov.
