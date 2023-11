Počet samovrážd v USA dosiahol v roku 2022 rekordnú výšku

Washington 29. novembra (TASR) - Počet samovrážd v Spojených štátoch dosiahol v roku 2022 rekordnú výšku, ukázali nové predbežné údaje federálnych úradov. TASR prevzala stredajšiu správu portálu americkej televízie ABC News.



V roku 2022 si v USA vzalo život odhadovaných 49.449 ľudí, čo je o tri percentá viac, než 48.183 ľudí v roku 2021. V správe zverejnenej v stredu to uviedlo Národné centrum pre zdravotnícke štatistiky (NCHS) pri americkom Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).



Miera samovrážd stúpla v roku 2022 o jedno percento na 14,3 úmrtia na 100.000 obyvateľov, a to zo 14,1 percenta na 100.000 ľudí v roku 2021. To je podľa správy najvyšší nárast od roku 1941.



Autori uviedli, že keď budú zozbierané konečné údaje za rok 2022, počet samovrážd bude zrejme ešte vyšší - budú totiž vydané aj ďalšie úmrtné listy v prípadoch, kde je zatiaľ nevyriešená príčina smrti, kde nakoniec bude stanovená ako samovražda.



"Správa obzvlášť o samovraždách môže meškať z dôvodu vyšetrovaní týkajúcich sa príčiny a okolností smrti," napísali autori.



Pri vypracovávaní správy si NCHS prezrelo registre úmrtí z roku 2022 spracované k 6. augustu 2023 a porovnalo ich s konečnými údajmi roka 2021.



Keď sa skúmajú samovraždy podľa pohlaví, ich miera u mužov bola v roku 2022 o jedno percento vyššia než v roku 2021 a na 100.000 mužov pripadalo 23,1 samovraždy - oproti 22,8 samovraždy v roku 2021. U žien bola miera samovrážd v roku 2022 o štyri percentá vyššia a pripadalo 5,9 samovraždy na 100.000 žien, v porovnaní s 5,7 samovraždy v predchádzajúci rok.



Medzi mužmi klesla miera samovrážd u tých vo veku 34 rokov a mladších, zvýšila sa u tých vo veku 35 rokov a starších. Správa zistila, že medzi ženami klesla miera samovrážd u tých vo veku 24 rokov a mladších, stúpla u tých vo veku 25 rokov a starších.



Hoci percentuálny nárast je väčší u žien, predbežný počet samovrážd u mužov v roku 2022 bol 39.255, čo je takmer štvornásobok počtu samovrážd u žien, ktorý bol 10.194.



Podľa veku miera samovrážd u ľudí vo veku do 34 rokov klesla medzi rokmi 2021 a 2022, ale zvýšila sa u ľudí vo veku 35 rokov a viac. Správa zistila, že miera je najvyššia u ľudí vo veku 75 rokov a starších a najnižšia u tých vo veku 10 až 14 rokov.



Samovraždy v 21. storočí stále pribúdajú, čo viedlo hlavného lekára USA Viveka Murthyho k tomu, že v roku 2021 vydal výzvu, aby sa vypracovala národná stratégia pre prevenciu samovrážd a poradenstvo pre duševné zdravie mládeže.