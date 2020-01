Počet samovražedných útokov v roku 2019 výrazne poklesol

Tel Aviv 7. januára (TASR) - Počet samovražedných útokov na celom svete po porážke teroristickej organizácie Islamský štát (IS) výrazne poklesol. V roku 2019 bolo spáchaných približne 149 samovražedných atentátov, čo je zhruba o 49 percent menej než v roku 2018. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v utorok v izraelskom Tel Avive zverejnil tamojší Inštitút pre národnobezpečnostné štúdie (INSS).



Ako uviedla rakúska stanica ORF, väčšinu útokov (98 percent) v roku 2019 spáchali členovia extrémistických organizácií IS a al-Káida a ďalšie na nich napojené skupiny džihádistov. Vlani pri nich zahynulo 1850 ľudí a 3660 utrpelo zranenia.



Približne 68 útokov - čo je takmer polovica zo všetkých vlaňajších útokov - bolo spáchaných v Ázii, najmä v Afganistane. Zhruba 47 útokov sa odohralo na Blízkom východe a približne 33 v Afrike.



V roku 2018 došlo k približne 293 atentátom.



Postupná porážke IS viedla podľa INSS k tomu, že jeho prívrženci stratili kontrolu nad veľkou časťou Iraku a Sýrie.