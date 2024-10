Počet štátov, ktoré z Libanonu evakuujú svojich občanov, stúpa

Ankara/Varšava 1. októbra (TASR) - Turecko a Belgicko sú ďalšími krajinami, ktoré vyzývajú svojich občanov, aby opustili Libanon, kde sa začala pozemná operácia izraelskej armády proti baštám proiránskeho hnutia Hizballáh. V evakuácii svojich občanov pokračuje Bulharsko, uviedla v utorok agentúra Reuters, citovaná agentúrou TASR.



Bulharsko v pondelok letecky z Bejrútu evakuovalo 89 ľudí, väčšinou rodín s deťmi. Záujem o návrat do vlasti druhým evakuačným letom v utorok požiadalo ďalších 61 Bulharov. Neobsadené miesta vo vládnom špeciáli ponúknu občanom iných členských krajín EÚ.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí v utorok informovalo, že je pripravené uskutočniť prípadnú evakuáciu Turkov z Libanonu leteckou a námornou cestou.



Ankara okrem toho spolupracuje s približne 20 krajinami na príprave možnej evakuácie ich občanov cez Turecko. Podľa tureckých úradov už bolo zriadené koordinačné centrum, ktoré má vybavovať žiadosti o evakuáciu v súlade s plánmi tureckých inštitúcií.



Na okamžitý odchod z Libanonu vyzvalo v utorok svojich občanov aj Belgicko, ktorého ministerstvo zahraničných vecí upozornilo, že nateraz je možné využiť i komerčné linky. Dodalo súčasne, že v súvislosti s evakuáciou skúma a pripravuje "rôzne možné scenáre".



Agentúra Belga doplnila, že evakuáciu svojich občanov žijúcich v Libanone už zorganizovalo niekoľko ďalších krajín.



Francúzsko v pondelok vypravilo k pobrežiu Libanonu loď vojenského námorníctva; Nemecko zasa do Bejrútu vyslalo vojenské lietadlo, aby evakuovalo zamestnancov nemeckého veľvyslanectva v Libanone a ich rodiny. Repatriovaní musia byť aj zamestnanci iných nemeckých organizácií, ako aj ich rodiny a občania ohrození zo zdravotných dôvodov.



Spojené kráľovstvo si pre svojich občanov, ktorí sa chcú evakuovať z Libanonu, prenajalo komerčné lietadlo.



Kanada si vyhradila 800 miest na komerčných letoch, aby pomohla svojim občanom dostať sa z Libanonu.



Svojich občanov z Libanonu chce repatriovať aj Holandsko, dodal Reuters.



Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Pawel Wronski v utorok uviedol, že Poľsko sa pripojilo k zoznamu krajín, ktoré prisľúbili pomoc svojim občanom v Libanone. Wronski tiež uviedol, že po začatí izraelskej pozemnej ofenzívy v južnom Libanone Varšava nariadila aj zníženie počtu zamestnancov veľvyslanectva v Bejrúte.



Okrem prepravy Poliakov z vojnou ohrozeného Libanonu sa poľský rezort diplomacie aktívne zapája aj do koordinácie humanitárnej pomoci pre Libanon, pričom najnaliehavejšie potreby hlási metropola Bejrút, informovala agentúra PAP.



Izrael tvrdí, že jeho pozemné sily v noci na utorok podnikli pozemnú ofenzívu do Libanonu. Predchádzalo jej niekoľko dní leteckých útokov na ciele Hizballáhu v metropole Bejrút a na juhu a východe Libanonu. Hnutie Hizballáh však v utorok vyhlásilo, že na územie Libanonu nevkročili žiadne izraelské jednotky.