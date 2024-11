Počet storočných Talianov vzrástol za uplynulé desaťročie až o 30 %

Rím 7. novembra (TASR) - Počet ľudí vo veku nad 100 rokov sa v Taliansku za uplynulých desať rokov zvýšil o 30 percent, zatiaľ čo pôrodnosť v krajine naďalej klesá. Vyplýva to zo štvrtkových údajov národného štatistického úradu ISTAT, informuje TASR na základe správ tlačových agentúr Reuters a ANSA.



Podľa údajov štatistického úradu žilo k 1. januáru 2024 vo vekovej kategórii 100 až 104 rokov 22.552 Talianov, pričom v roku 2014 to bolo iba 17.252 osôb. Prevažnú väčšinu z nich - 81 percent - tvorili ženy.



Štatistický úrad uviedol, že Taliansko malo na začiatku tohto roka 677 obyvateľov vo veku 105 a viac rokov, ako aj 21 tzv. "superstoročných ľudí" - osôb vo veku 110 a viac rokov, z ktorých len jeden bol muž. Je to viac ako dvojnásobok počtu z roku 2009, keď ich bolo v krajine len desať.



Postupné starnutie obyvateľstva spôsobuje Taliansku, kde je pôrodnosť jednou z najnižších v Európe, problémy, ktoré majú veľký vplyv na verejné financie, pretože vláda musí vynakladať obrovské sumy na dôchodky a zdravotnú starostlivosť.



Najstaršou osobou v Taliansku je aktuálne 114-ročná žena, najstarší muž má 110 rokov, uviedol ISTAT.