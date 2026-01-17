< sekcia Zahraničie
Počet turistických prenocovaní v EÚ vlani stúpol na rekordnú úroveň
V porovnaní s rokom 2024 sa vlani počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu zvýšil takmer vo všetkých krajinách EÚ.
Autor TASR
Luxemburg 17. januára (TASR) - Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu v minulom roku v Európskej únii (EÚ) stúpol o 61,5 milióna, čiže o 2 %, na rekordných 3,08 miliardy. Ukázali to údaje, ktoré v piatok (16. 1.) na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad EÚ Eurostat.
V porovnaní s rokom 2024 sa vlani počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu zvýšil takmer vo všetkých krajinách EÚ. Najväčší rast nastal na Malte (+10 %), v Poľsku (+7 %) a Lotyšsku (+6 %). Na Slovensku sa počet turistických prenocovaní zväčšil o takmer 6 %. Mierny pokles zaznamenali v Rumunsku (-1 %) a Írsku (-2 %).
Motorom rastu počtu prenocovaní boli zahraniční hostia (+46,1 milióna). Počet prenocovaní domácich hostí stúpol pomalším tempom (+15,4 milióna). Turisti v Európskej únii vlani najčastejšie nocovali v hoteloch (1,9 miliardy prenocovaní). Nasledovali rekreačné domy a iné krátkodobé ubytovania (743 miliónov prenocovaní) a kempingy (423 miliónov).
