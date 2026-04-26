Počet turistov v Slovinsku vzrástol o 7 %, prišli hlavne do hôr
Najpopulárnejšou časťou Slovinska pre turistov počas januára až marca boli horské strediská, ktoré prilákali 240.000 turistov, čo bol medziročný rast o 12 %.
Autor TASR
Ľubľana 26. apríla (TASR) - Počet turistov v Slovinsku v prvom kvartáli tohto roka medziročne stúpol o 7 % na 960.000 a počet ich nocľahov sa zvýšil o 8 % na 2,5 milióna. Počet zahraničných turistov podľa údajov štatistického úradu krajiny v porovnaní s prvým štvrťrokom vlaňajška vzrástol o 9 % na 625.000 a počet ich prenocovaní sa zväčšil o 10 % na 1,56 milióna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.
Najpopulárnejšou časťou Slovinska pre turistov počas januára až marca boli horské strediská, ktoré prilákali 240.000 turistov, čo bol medziročný rast o 12 %. Počet prenocovaní v horských rekreačných zariadeniach sa zvýšil o 10 % na 670.000. Nasledovali kúpele, do ktorých prišlo 238.000 turistov, čiže o 5 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Počet ich prenocovaní vzrástol takisto o 5 %, a to na 749.000.
Ľubľanu v prvom štvrťroku navštívilo zhruba 195.000 turistov, čo bolo medziročne o takmer 6 % viac. Počet ich prenocovaní v slovinskom hlavnom meste sa zvýšil o 13 % na 415.000.
