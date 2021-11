Počet turistov v Španielsku dosiahne vo 4. kvartáli 2/3 úrovne 2019

Madrid 15. novembra (TASR) - Počet zahraničných turistov v Španielsku by v poslednom kvartáli tohto roka mal dosiahnuť zhruba dve tretiny úrovne predpandemického roka 2019. Uviedla to v pondelok španielska ministerka cestovného ruchu Reyes Marotová. To signalizuje, že zotavovanie v tomto sektore, ktoré pokračovalo aj po letných mesiacoch, sa udrží.



"Podľa našej prognózy na 4. kvartál tohto roka by sa počet zahraničných turistov mal dostať na 66 % v porovnaní s rokom 2019, ktorý bol naším rekordným rokom," povedala Marotová. V roku 2019 navštívilo Španielsko viac než 80 miliónov zahraničných turistov.



Cestovný ruch v Španielsku zaznamenáva v posledných mesiacoch výrazné zotavenie. Počty zahraničných návštevníkov sa napríklad v septembri zvýšili v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac než štvornásobne. Turizmus podporuje vysoká miera zaočkovanosti, ktorá umožnila rýchle otváranie služieb. Čísla okrem toho ovplyvňuje aj nízky porovnávací základ, keď v minulom roku turizmus v Španielsku decimovala pandémia nového koronavírusu.



Marotová dodala, že nemalou mierou zvýšenie počtu zahraničných turistov podporí obnovenie cestovania medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Na úroveň roka 2019 by sa počty zahraničných návštevníkov mali podľa ministerky dostať v budúcom roku. Na porovnanie, v roku 2020 predstavoval ich počet necelých 20 % z úrovne predpandemického roka.