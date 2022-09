Počet ukrajinských utečencov v zahraničí presiahol sedem miliónov

Brusel 1. septembra (TASR) - Počet utečencov z Ukrajiny, ktorí prišli do iných európskych krajín v dôsledku ruskej invázie spustenej 24. februára, prekročil v stredu tento týždeň sedem miliónov. Uvádzajú to najnovšie štatistické údaje Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Podľa aktualizovaných údajov UNHCR 2,4 milióna utečencov z Ukrajiny sa nachádza v Rusku a 1,3 milióna v Poľsku. Početné utečenecké komunity prišli aj do ostatných krajín susediacich s Ukrajinou – Moldavsko eviduje 90.500 utečencov, Slovensko 90.600 a Rumunsko 86.000.



Krajiny Európskej únie, v ktorých sa nachádza veľké množstvo utečencov z Ukrajiny, sú Česko (423.000 utečencov), Nemecko (670.000), Taliansko (151.000) a Španielsko (139.000).



Od začiatku ruskej invázie voči Ukrajine zaznamenal UNHCR 11,9 milióna odchodov z Ukrajiny a do konca augusta aj 5,3 milióna návratov ukrajinských občanov do svojho domovského štátu.



V súčasnosti počet ukrajinských utečencov prevyšuje ostatné migračné toky. UNHCR ako príklad uvádza, že 6,8 milióna Venezuelčanov od roku 2014 opustilo svoju krajinu v dôsledku politickej a ekonomickej krízy a 6,7 milióna Sýrčanov utieklo pred občianskou vojnou po viac ako desaťročí násilia.



K vyše siedmim miliónom ukrajinských utečencov, ktorí našli útočisko v zahraničí, treba podľa štatistík Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prirátať ďalších 6,9 milióna ľudí vnútroštátnych vysídlencov, čiže ľudí ktorí museli opustiť svoje domovy v dôsledku vojnového konfliktu a usadiť sa v pokojnejších regiónoch Ukrajiny.