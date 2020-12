Počet úmrtí na Covid-19 od marca do mája prekročil v Španielsku 45.000

Madrid 10. decembra (TASR) - V období od marca do mája zomrelo v Španielsku na ochorenie COVID-19 vyše 45.000 ľudí, oznámil vo štvrtok Štátny štatistický úrad (INE). Poskytol údaj, ktorý prekračuje oficiálny počet od ministerstvom zdravotníctva o vyše 18.000 úmrtí. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Podľa INE zomrelo v tomto období celkovo 45.684 ľudí: u 32.652 z nich bolo potvrdené úmrtie na koronavírus a u ďalších 13.032 osôb bolo "podozrenie na úmrtie na koronavírus, keďže mali príznaky zhodné s týmto ochorením".



Údaje zverejnené ministerstvom zdravotníctva 1. júna stanovovali celkový počet úmrtí na COVID-19 na 27.127, ale podľa INE zomrelo od marca do mája aj ďalších 18.557 ľudí.



Po pridaní údajov INE k oficiálnemu počtu úmrtí dosahuje celkový počet ľudí, ktorí počas celej pandémie zomreli v Španielsku na koronavírus, vyše 65.500.



Údaj INE posilňuje všeobecné podozrenie, že počas prvej vlny pandémie, keď boli nemocnice a pohrebné ústavy úplne preplnené, sa mnoho prípadov nezapočítalo do oficiálneho celkového počtu úmrtí na koronavírus.



"Aký je v tom rozdiel, či dáte údaj o trochu vyšší alebo nižší, keď hovoríme o 28.000 obetiach? Nič sa tým nemení," zamýšľal sa na tému počtu úmrtí Fernando Simón, šéf oddelenia pre núdzové situácie na ministerstve zdravotníctva, keď dával interview denníku El País.



Španielsko bolo na začiatku pandémie obzvlášť tvrdo zasiahnuté a teraz má 47.019 úmrtí, čo je štvrtý najvyšší počet v Európe, píše agentúra AFP na základe svojho vlastného výpočtu opierajúceho sa o oficiálne údaje.



Hoci v súčasnosti má najvyšší počet úmrtí Spojené kráľovstvo, vyše 62.000, podľa údajov INE by sa do vedenia dostalo Španielsko.



Pokiaľ ide o počet infikovaných, v Španielsku sa zatiaľ koronavírusom nakazilo celkovo vyše 1,7 milióna ľudí, takže je v rámci Európy na štvrtom mieste po Francúzsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve.



Minulý týždeň ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) zverejnila správu o domovoch dôchodcov, v ktorej uviedla, že podľa jej presvedčenia takmer polovicu úmrtí na COVID-19 v Španielsku tvoria práve seniori, ktorí zomreli v domovoch.



AI dodala, že správa španielskej vlády stanoví podľa očakávania tento údaj na 47 až 50 percent z celkového počtu úmrtí.



Počet úmrtí na COVID-19 sa stal v Španielsku aj témou politických sporov, pričom ľavicová koaličná vláda opakovane útočila na krajne pravicových a krajne ľavicových odporcov za zľahčovania počtu obetí.