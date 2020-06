Počet úmrtí na COVID-19 prekročil pol milióna

Baltimore 29. júna (TASR) - Globálny počet úmrtí súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu prekročil hranicu pol milióna (500.306 k polnoci SELČ). Vyplýva to zo štatistiky, ktorú v nedeľu na svojej stránke zverejnila Univerzita Johnsa Hopkinsa.



Približne jedno zo štyroch týchto úmrtí bolo zaznamenaných v USA, ktoré majú najviac obetí na svete — 125.763.



Za nimi nasleduje Brazília s 57 070 úmrtiami; z tejto juhoamerickej krajiny pochádza približne jedna z deviatich obetí.



Vo Veľkej Británii zomrelo na komplikácie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 najmenej 43.634 ľudí.



Počet úmrtí v Spojených štátoch, kde žije približne 330 miliónov obyvateľov, je najvyšší v absolútnych číslach, ale vo vzťahu k počtu obyvateľov sú na tom niektoré európske krajiny horšie. Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa v USA zomrelo zaokrúhlene 38 ľudí na 100.000 obyvateľov, v Spojenom kráľovstve 66, v Taliansku 57 a vo Švédsku 52.



Skutočný počet obetí vírusu, ktorý sa prvýkrát objavil v Číne koncom decembra minulého roka, sa všeobecne považuje za oveľa vyšší. Odborníci tvrdia, že najmä v ranej fáze zomrelo veľa ľudí na ochorenie COVID-19 bez toho, aby boli testovaní, píše agentúra AP.



Internetová stránka Univerzity Johnsa Hopkinsa univerzity sa neustále aktualizuje o prichádzajúce údaje, preto tam uvádzaná bilancia býva odlišná od oficiálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), upozorňuje agentúra DPA. Zatiaľ čo podľa americkej univerzity počet ľudí infikovaných novým koronavírusom presiahol hranicu desať miliónov, WHO v nedeľu uvádzala vyše 9,84 milióna potvrdených infekcií a 495.760 úmrtí. Podľa WHO bolo v sobotu hlásených 189.000 nových prípadov nákazy, z toho 62 percent v Severnej a Južnej Amerike, čo je doteraz najvyšší denný nárast.