Počet úmrtí na COVID-19 presiahol v Brazílii 90.000

Rio de Janeiro 30. júla (TASR) - Brazília zaznamenala v stredu rekordné denné počty v prípadoch nákazy a úmrtiach na koronavírus, pričom celkový počet mŕtvych už presiahol 90.000. Pred polnocou o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Juhoamerická krajina, ktorú zasiahla pandémie nového koronavírusu tvrdšie než iné štáty - okrem USA -, hlásila za posledných 24 hodín 69.074 nových nakazených a 1595 nových úmrtí. Celkovo zaznamenala Brazília od začiatku pandémie vyše 2,5 milióna prípadov infekcie a 90.134 úmrtí, spresnilo ministerstvo zdravotníctva.



Odborníci vravia, že skutočné počty sú zrejme oveľa vyššie, lebo v krajine s 212 miliónmi obyvateľov sa nedostatočne testuje.



K vysokým denným údajom zrejme prispeli technické záležitosti. Ministerstvo v utorok informovalo, že problémy s jeho online systémom nahlasovania spôsobili meškanie údajov zo štátu Sao Paulo. Je to najľudnatejší štát Brazílie a má najviac prípadov nákazy aj úmrtí.



Čísla však načrtávajú pochmúrnu situáciu v krajine a to, ako si počína v boji proti koronavírusu.



Od začiatku júla Brazília pravidelne zaznamenáva vyše 1000 úmrtí denne a od polovice júna vyše 30.000 nových infekcií denne.



Prezident Jair Bolsonaro čelí kritike za to, ako pristupuje k pandémii. Tento krajne pravicový líder zľahčoval koronavírus ako "chrípočku" a útočil na karanténne opatrenia zavádzané miestnymi úradmi alebo úradmi jednotlivých brazílskych štátov, ktoré chceli šírenie pandémie zastaviť. Bolsonaro argumentoval, že ekonomické následky môžu byť horšie než samotné nákazlivé ochorenie.



Hoci sa prezident tento mesiac tiež nakazil koronavírusom a vyše dva týždne musel pracovať z domácej karantény v prezidentskom paláci, závažnosť pandémie naďalej zľahčuje.