Počet úmrtí na COVID-19 v EÚ prekročil hranicu 400.000

Brusel 19. januára (TASR) - Krajiny Európskej únie zaznamenali celkovo už viac ako 400.000 úmrtí na ochorenie COVID-19. V utorok to uviedla eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová v rámci diskusie s europoslancami o spoločnej očkovacej stratégii a boji proti pandémii. Informovala o tom agentúra DPA.



Kyriakidisová v tejto súvislosti uviedla, že posledných desať mesiacov bolo náročnejších, než si "ktokoľvek z nás dokázal predstaviť".



"Avšak obrátili sme list a rok 2021 odštartujeme s mocným nástrojom v rukách," povedala s vysvetlením, že v EÚ boli schválené dve vakcíny proti COVID-19 a s veľkou pravdepodobnosťou bude nasledovať schválenie aj ďalších očkovacích látok.



Európska komisia (EK) sa stala terčom kritiky v súvislosti so stratégiou očkovania. Viacerí europoslanci podotkli, že mali iba prísne obmedzený prístup k jednej zo zmlúv týkajúcich sa nákupu vakcín, pričom ďalšie kontrakty nevideli vôbec.



Poslancom bol umožnený prístup ku kontraktu s nemeckou spoločnosťou CureVac, ktorej vakcína ešte nebola schválená pre unijný trh.



Podľa francúzskeho liberálneho europoslanca Pascala Canfina nie sú k dispozícii zásadné informácie o nákupoch vakcín. Podobný postoj zaujali aj ďalší europoslanci, pričom sa sťažovali, že o obsahu zmienenej zmluvy nemohli hovoriť s verejnosťou.



Očakáva sa, že EK ešte pred štvrtkovým mimoriadnym videosummitom EÚ, ktorý sa bude venovať koordinácii boja proti pandémii koronavírusu, zverejní dokument naznačujúci, že do polovice tohto roka by mohlo byť zaočkovaných 70 percent populácie EÚ.