Počet úmrtí na COVID-19 v USA dosiahol nový rekord, takmer 4500

Washington 13. januára (TASR) - Spojené štáty zaznamenali v utorok takmer 4500 nových úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je najviac za jeden deň od začiatku pandémie. Oznámila to večer miestneho času americká Univerzita Johnsa Hopkinsa.



Počet úmrtí v krajine podľa jej údajov prvýkrát prekročil hranicu 4000 za 24 hodín. Pandémia zasiahla USA najťažšie na svete a zdravotná kríza sa vymyká spod kontroly na celom ich území, uviedla v stredu tlačová agentúra AFP.



USA zaznamenali za posledných 24 hodín vyše 235.000 nových prípadov nákazy koronavírusom a 4470 úmrtí, vyplýva z údajov univerzity zhromaždených v utorok do 20.30 h (v stredu do 02.30 h SEČ).



V krajine je teraz s ochorením COVID-19 hospitalizovaných približne 131.000 ľudí, ukazuje databáza Covid Tracking Project, podľa ktorej je najvyšší od začiatku pandémie aj týždenný priemer úmrtí.



Úrady vzhľadom na tieto pochmúrne údaje a na šírenie nového, nákazlivejšieho variantu koronavírusu v utorok oznámili, že ľudia, ktorí chcú letecky cestovať do USA, sa musia pred odletom preukázať negatívnym testom na COVID-19.



Krajina, kde sa pandemické obmedzenia drasticky odlišujú od štátu k štátu a ich dodržiavanie je len občasné, sa spolieha predovšetkým na masívne očkovanie. Začalo sa v polovici decembra a má ukončiť zdravotnú krízu.



Očkovacia kampaň však zaostáva na stanoveným cieľom, pretože prvú z dvoch dávok dvoch vakcín povolených v USA dostalo zatiaľ len 9,3 milióna ľudí. To sú iba necelé tri percentá obyvateľstva.



Krajina s najväčšou ekonomikou na svete zaznamenala od začiatku pandémie 22,8 milióna prípadov nákazy koronavírusom a vyše 380.000 úmrtí.