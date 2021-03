Počet úmrtí na covid v Brazílii za 24 hodín prekročil hranicu 2000

Brazília 10. marca (TASR) - Brazília zaznamenala rekordných 2.286 úmrtí na ochorenie COVID-19 za posledných 24 hodín, informovalo v stredu ministerstvo zdravotníctva. Znepokojujúca vlna nákazy spôsobila, že tento údaj prvýkrát prekročil hranicu 2000. Uviedla to tlačová agentúra AFP.



Juhoamerická krajina s 212 miliónmi obyvateľov, ktorá má druhý najvyšší počet úmrtí na covid na svete po USA - vyše 270.000, sa zo všetkých síl snaží zvládnuť vlnu prípadov nákazy. Tá už totiž dohnala mnoho nemocníc do bodu blízko kolapsu.



Brazília zaznamenala v stredu aj svoj tretí najvyšší počet infikovaných koronavírusom, takmer 80.000.



Odborníci tvrdia, že vlnu nákazy zhoršujú nové, nákazlivejšie varianty koronavírusu, vrátane jedného známeho ako P1, ktorý sa objavil práve v Brazílii, a to v meste Manaus alebo v jeho okolí uprostred Amazonského pralesa.



"Nachádzame sa v najhoršom momente pandémie v Brazílii. Miera prenosu týchto nových variantov epidémiu ešte viac zhoršuje," povedala pre AFP Margareth Dalcolmová, lekárka a výskumníčka v poprednom stredisku pre verejného zdravie Fiocruz.



"Rok 2021 bude ešte veľmi ťažký," dodala.